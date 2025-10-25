Informações de preço de Qubitcoin (QTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 2.1 Mínimo 24h $ 2.43 Máximo 24h Máximo histórico $ 8.77 Menor preço $ 1.32 Variação de Preço (1h) +3.30% Alteração de Preço (1D) +1.54% Variação de Preço (7d) -19.31%

O preço em tempo real de Qubitcoin (QTC) é $2.3. Nas últimas 24 horas, QTC foi negociado entre a mínima de $ 2.1 e a máxima de $ 2.43, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QTC é $ 8.77, enquanto o mais baixo é $ 1.32.

Em termos de desempenho de curto prazo, QTC variou +3.30% na última hora, +1.54% nas últimas 24 horas e -19.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Qubitcoin (QTC)

Capitalização de mercado $ 5.31M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.31M Fornecimento Circulante 2.31M Fornecimento total 2,308,250.0

A capitalização de mercado atual de Qubitcoin é $ 5.31M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QTC é 2.31M, com um fornecimento total de 2308250.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.31M.