Informações de preço de Puffverse (PFVS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00335039 Máximo 24h $ 0.00343009 Máximo histórico $ 0.086767 Menor preço $ 0.00256608 Variação de Preço (1h) +1.09% Alteração de Preço (1D) +1.54% Variação de Preço (7d) +24.17%

O preço em tempo real de Puffverse (PFVS) é $0.0034292. Nas últimas 24 horas, PFVS foi negociado entre a mínima de $ 0.00335039 e a máxima de $ 0.00343009, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PFVS é $ 0.086767, enquanto o mais baixo é $ 0.00256608.

Em termos de desempenho de curto prazo, PFVS variou +1.09% na última hora, +1.54% nas últimas 24 horas e +24.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Puffverse (PFVS)

Capitalização de mercado $ 399.92K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.43M Fornecimento Circulante 116.62M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Puffverse é $ 399.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PFVS é 116.62M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.43M.