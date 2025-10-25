O que é PIGEONS (PIGEONS)

PIGEONS is a community-driven token launched on the XRP Ledger. Originally conceived as a satirical memecoin, it has grown organically through its strong online presence and active community. The token has gained visibility via a gold verification badge on X (formerly Twitter) and has reached a market cap of over $360,000. PIGEONS currently serves no formal utility and exists primarily as a cultural and social token within the XRP ecosystem.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PIGEONS (PIGEONS) Quanto vale hoje o PIGEONS (PIGEONS)? O preço ao vivo de PIGEONS em USD é 0.0048053 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PIGEONS para USD? $ 0.0048053 . Confira o O preço atual de PIGEONS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de PIGEONS? A capitalização de mercado de PIGEONS é $ 1.53M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PIGEONS? O fornecimento circulante de PIGEONS é de 318.82M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PIGEONS? PIGEONS atingiu um preço máximo histórico de 0.00525922 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PIGEONS? PIGEONS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PIGEONS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PIGEONS é -- USD . PIGEONS vai subir ainda este ano? PIGEONS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PIGEONS para uma análise mais detalhada.

