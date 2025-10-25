O que é INFINIT (IN)

INFINIT é um protocolo de inteligência DeFi baseado em IA que permite a qualquer pessoa descobrir, avaliar e executar oportunidades no DeFi por meio de agentes inteligentes e interfaces em linguagem natural. No centro do ecossistema, o INFINIT impulsiona a Agentic DeFi Economy - uma infraestrutura descentralizada baseada em agentes, onde KOLs e especialistas em DeFi podem criar e monetizar estratégias junto às suas comunidades, enquanto os usuários acessam e executam estratégias DeFi complexas em apenas um clique. Ao combinar agentes de IA, uma interface baseada em prompts e execução DeFi com um clique em uma única plataforma, o INFINIT simplifica e democratiza o acesso ao DeFi para todos. INFINIT é um protocolo de inteligência DeFi baseado em IA que permite a qualquer pessoa descobrir, avaliar e executar oportunidades no DeFi por meio de agentes inteligentes e interfaces em linguagem natural. No centro do ecossistema, o INFINIT impulsiona a Agentic DeFi Economy - uma infraestrutura descentralizada baseada em agentes, onde KOLs e especialistas em DeFi podem criar e monetizar estratégias junto às suas comunidades, enquanto os usuários acessam e executam estratégias DeFi complexas em apenas um clique. Ao combinar agentes de IA, uma interface baseada em prompts e execução DeFi com um clique em uma única plataforma, o INFINIT simplifica e democratiza o acesso ao DeFi para todos.

INFINIT está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em INFINIT de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de IN para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre INFINIT em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de INFINIT tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do INFINIT (em USD)

Quanto valerá INFINIT (IN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em INFINIT (IN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para INFINIT.

Confira a previsão de preço de INFINIT agora!

Tokenomics de INFINIT (IN)

Compreender a tokenomics de INFINIT (IN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token IN agora!

Como comprar INFINIT (IN)

Quer saber como comprar INFINIT? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar INFINIT facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

IN para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso INFINIT

Para uma compreensão mais aprofundada de INFINIT, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre INFINIT Quanto vale hoje o INFINIT (IN)? O preço ao vivo de IN em USD é 0.14348 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de IN para USD? $ 0.14348 . Confira o O preço atual de IN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de INFINIT? A capitalização de mercado de IN é $ 37.17M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de IN? O fornecimento circulante de IN é de 259.07M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de IN? IN atingiu um preço máximo histórico de 0.330328543984695 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de IN? IN atingiu um preço minímo histórico de 0.053529767930225576 USD . Qual é o volume de negociação de IN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para IN é $ 85.06K USD . IN vai subir ainda este ano? IN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do IN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o INFINIT (IN)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025