Informações de preço de PandaSui Coin (PANS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+0.12%

+23.19%

+23.19%

O preço em tempo real de PandaSui Coin (PANS) é --. Nas últimas 24 horas, PANS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PANS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PANS variou -0.16% na última hora, +0.12% nas últimas 24 horas e +23.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PandaSui Coin (PANS)

$ 83.49K
$ 83.49K$ 83.49K

--
----

$ 96.49K
$ 96.49K$ 96.49K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

A capitalização de mercado atual de PandaSui Coin é $ 83.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PANS é 6.82B, com um fornecimento total de 7876857596.906344. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 96.49K.

Histórico de preços de PandaSui Coin (PANS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de PandaSui Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de PandaSui Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de PandaSui Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de PandaSui Coin em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.12%
30 dias$ 0+17.30%
60 dias$ 0-30.56%
90 dias$ 0--

O que é PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

Recurso de PandaSui Coin (PANS)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do PandaSui Coin (em USD)

Quanto valerá PandaSui Coin (PANS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PandaSui Coin (PANS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PandaSui Coin.

Confira a previsão de preço de PandaSui Coin agora!

PANS para moedas locais

Tokenomics de PandaSui Coin (PANS)

Compreender a tokenomics de PandaSui Coin (PANS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PANS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre PandaSui Coin (PANS)

Quanto vale hoje o PandaSui Coin (PANS)?
O preço ao vivo de PANS em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PANS para USD?
O preço atual de PANS para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PandaSui Coin?
A capitalização de mercado de PANS é $ 83.49K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PANS?
O fornecimento circulante de PANS é de 6.82B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PANS?
PANS atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PANS?
PANS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de PANS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PANS é -- USD.
PANS vai subir ainda este ano?
PANS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PANS para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o PandaSui Coin (PANS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

