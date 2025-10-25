Informações de preço de Orgo (ORGO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00487393 $ 0.00487393 $ 0.00487393 Mínimo 24h $ 0.0059992 $ 0.0059992 $ 0.0059992 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00487393$ 0.00487393 $ 0.00487393 Máximo 24h $ 0.0059992$ 0.0059992 $ 0.0059992 Máximo histórico $ 0.01118743$ 0.01118743 $ 0.01118743 Menor preço $ 0.00115957$ 0.00115957 $ 0.00115957 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +7.10% Variação de Preço (7d) +5.69% Variação de Preço (7d) +5.69%

O preço em tempo real de Orgo (ORGO) é $0.00592072. Nas últimas 24 horas, ORGO foi negociado entre a mínima de $ 0.00487393 e a máxima de $ 0.0059992, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ORGO é $ 0.01118743, enquanto o mais baixo é $ 0.00115957.

Em termos de desempenho de curto prazo, ORGO variou -0.00% na última hora, +7.10% nas últimas 24 horas e +5.69% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Orgo (ORGO)

Capitalização de mercado $ 5.91M$ 5.91M $ 5.91M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.91M$ 5.91M $ 5.91M Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858

A capitalização de mercado atual de Orgo é $ 5.91M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORGO é 999.99M, com um fornecimento total de 999992021.5364858. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.91M.