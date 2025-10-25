Informações de preço de Nyla AI (NYLA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00202409 $ 0.00202409 $ 0.00202409 Mínimo 24h $ 0.00263435 $ 0.00263435 $ 0.00263435 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00202409$ 0.00202409 $ 0.00202409 Máximo 24h $ 0.00263435$ 0.00263435 $ 0.00263435 Máximo histórico $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 Menor preço $ 0.00131479$ 0.00131479 $ 0.00131479 Variação de Preço (1h) -1.27% Alteração de Preço (1D) +5.65% Variação de Preço (7d) -16.03% Variação de Preço (7d) -16.03%

O preço em tempo real de Nyla AI (NYLA) é $0.00251183. Nas últimas 24 horas, NYLA foi negociado entre a mínima de $ 0.00202409 e a máxima de $ 0.00263435, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NYLA é $ 0.00976394, enquanto o mais baixo é $ 0.00131479.

Em termos de desempenho de curto prazo, NYLA variou -1.27% na última hora, +5.65% nas últimas 24 horas e -16.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nyla AI (NYLA)

Capitalização de mercado $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

A capitalização de mercado atual de Nyla AI é $ 2.51M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NYLA é 999.99M, com um fornecimento total de 999986790.43. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.51M.