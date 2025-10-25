Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) (USD)

Obtenha previsões de preço de Nyla AI para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto NYLA pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Previsão de preço Nyla AI para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Nyla AI pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.002386 em 2025. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Nyla AI pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.002505 em 2026. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de NYLA em 2027 é $ 0.002630 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de NYLA em 2028 é $ 0.002762 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NYLA em 2029 é $ 0.002900, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NYLA em 2030 é $ 0.003045, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Nyla AI pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.004961. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Nyla AI pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.008081.

2026 $ 0.002505 5.00%

2027 $ 0.002630 10.25%

2028 $ 0.002762 15.76%

2029 $ 0.002900 21.55%

2030 $ 0.003045 27.63%

2031 $ 0.003197 34.01%

2032 $ 0.003357 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.003525 47.75%

2034 $ 0.003702 55.13%

2035 $ 0.003887 62.89%

2036 $ 0.004081 71.03%

2037 $ 0.004285 79.59%

2038 $ 0.004499 88.56%

2039 $ 0.004724 97.99%

2040 $ 0.004961 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Nyla AI: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 25, 2025(Hoje) $ 0.002386 0.00%

October 26, 2025(Amanhã) $ 0.002386 0.01%

November 1, 2025(Esta semana) $ 0.002388 0.10%

November 24, 2025(30 dias) $ 0.002396 0.41% Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para hoje O preço previsto para NYLA em October 25, 2025(Hoje) é de $0.002386 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para amanhã Para October 26, 2025(Amanhã), a previsão de preço para NYLA, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.002386 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para esta semana Até November 1, 2025(Esta semana), a previsão de preço para NYLA, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.002388 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Nyla AI (NYLA) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para NYLA é de $0.002396 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Nyla AI Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de NYLA é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, NYLA tem uma oferta em circulação de 999.99M e uma capitalização de mercado total de $ 2.40M. Ver o preço ao vivo de NYLA

Preço histórico de Nyla AI De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Nyla AI, o preço atual do Nyla AI é de 0.002386 USD. O fornecimento circulante do Nyla AI (NYLA) é de 999.99M NYLA , resultando em uma capitalização de mercado de $2,397,453 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 17.71% $ 0.000359 $ 0.002634 $ 0.002024

7 dias -19.44% $ -0.000464 $ 0.002957 $ 0.001835

30 dias -17.31% $ -0.000413 $ 0.002957 $ 0.001835 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Nyla AI apresentou uma movimentação de preço de $0.000359 , refletindo uma variação de 17.71% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Nyla AI foi negociado com um valor máximo de $0.002957 e um mínimo de $0.001835 . Houve uma variação de preço de -19.44% . Essa tendência recente destaca o potencial do NYLA para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Nyla AI registrou uma variação de -17.31% , refletindo aproximadamente $-0.000413 em seu valor. Isso indica que o NYLA pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do Nyla AI (NYLA)? O módulo de previsão de preço do Nyla AI é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do NYLA com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Nyla AI ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do NYLA, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Nyla AI. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do NYLA, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do NYLA para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Nyla AI.

Por que a previsão de preço NYLA é importante?

As previsões de preços de NYLA são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

