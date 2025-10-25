O que é NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level. NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de NONOS (NOX) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do NONOS (em USD)

Quanto valerá NONOS (NOX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NONOS (NOX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NONOS.

Confira a previsão de preço de NONOS agora!

NOX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de NONOS (NOX)

Compreender a tokenomics de NONOS (NOX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NOX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre NONOS (NOX) Quanto vale hoje o NONOS (NOX)? O preço ao vivo de NOX em USD é 0.00958015 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NOX para USD? $ 0.00958015 . Confira o O preço atual de NOX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NONOS? A capitalização de mercado de NOX é $ 7.65M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NOX? O fornecimento circulante de NOX é de 798.54M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NOX? NOX atingiu um preço máximo histórico de 0.01117559 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NOX? NOX atingiu um preço minímo histórico de 0.0010326 USD . Qual é o volume de negociação de NOX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NOX é -- USD . NOX vai subir ainda este ano? NOX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NOX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o NONOS (NOX)