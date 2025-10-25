Informações de preço de Neza (SN99) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.781165 $ 0.781165 $ 0.781165 Mínimo 24h $ 0.828655 $ 0.828655 $ 0.828655 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.781165$ 0.781165 $ 0.781165 Máximo 24h $ 0.828655$ 0.828655 $ 0.828655 Máximo histórico $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Menor preço $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) -0.61% Variação de Preço (7d) +0.60% Variação de Preço (7d) +0.60%

O preço em tempo real de Neza (SN99) é $0.809416. Nas últimas 24 horas, SN99 foi negociado entre a mínima de $ 0.781165 e a máxima de $ 0.828655, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN99 é $ 1.91, enquanto o mais baixo é $ 0.422352.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN99 variou +0.08% na última hora, -0.61% nas últimas 24 horas e +0.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Neza (SN99)

Capitalização de mercado $ 920.84K$ 920.84K $ 920.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 920.84K$ 920.84K $ 920.84K Fornecimento Circulante 1.14M 1.14M 1.14M Fornecimento total 1,135,325.407352751 1,135,325.407352751 1,135,325.407352751

A capitalização de mercado atual de Neza é $ 920.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN99 é 1.14M, com um fornecimento total de 1135325.407352751. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 920.84K.