Informações de preço de Nexora (NEX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.243032 $ 0.243032 $ 0.243032 Mínimo 24h $ 0.252588 $ 0.252588 $ 0.252588 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.243032$ 0.243032 $ 0.243032 Máximo 24h $ 0.252588$ 0.252588 $ 0.252588 Máximo histórico $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Menor preço $ 0.235085$ 0.235085 $ 0.235085 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) -3.03% Variação de Preço (7d) -13.63% Variação de Preço (7d) -13.63%

O preço em tempo real de Nexora (NEX) é $0.243997. Nas últimas 24 horas, NEX foi negociado entre a mínima de $ 0.243032 e a máxima de $ 0.252588, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEX é $ 0.405217, enquanto o mais baixo é $ 0.235085.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEX variou +0.08% na última hora, -3.03% nas últimas 24 horas e -13.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nexora (NEX)

Capitalização de mercado $ 13.65M$ 13.65M $ 13.65M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.37M$ 24.37M $ 24.37M Fornecimento Circulante 56.00M 56.00M 56.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nexora é $ 13.65M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEX é 56.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.37M.