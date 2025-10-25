O preço ao vivo de Nexora hoje é 0.243997 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NEX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NEX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Nexora hoje é 0.243997 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NEX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NEX facilmente na MEXC agora.

Preço de Nexora (NEX)

Preço em tempo real de 1 NEX para USD

$0.243749
-3.10%1D
-3.10%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Nexora (NEX)
Informações de preço de Nexora (NEX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.243032
$ 0.243032$ 0.243032
Mínimo 24h
$ 0.252588
$ 0.252588$ 0.252588
Máximo 24h

$ 0.243032
$ 0.243032$ 0.243032

$ 0.252588
$ 0.252588$ 0.252588

$ 0.405217
$ 0.405217$ 0.405217

$ 0.235085
$ 0.235085$ 0.235085

+0.08%

-3.03%

-13.63%

-13.63%

O preço em tempo real de Nexora (NEX) é $0.243997. Nas últimas 24 horas, NEX foi negociado entre a mínima de $ 0.243032 e a máxima de $ 0.252588, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEX é $ 0.405217, enquanto o mais baixo é $ 0.235085.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEX variou +0.08% na última hora, -3.03% nas últimas 24 horas e -13.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nexora (NEX)

$ 13.65M
$ 13.65M$ 13.65M

--
----

$ 24.37M
$ 24.37M$ 24.37M

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nexora é $ 13.65M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEX é 56.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.37M.

Histórico de preços de Nexora (NEX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Nexora em USD foi de $ -0.0076459571130549.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Nexora em USD foi de $ -0.0617246042.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Nexora em USD foi de $ -0.0779805628.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Nexora em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0076459571130549-3.03%
30 dias$ -0.0617246042-25.29%
60 dias$ -0.0779805628-31.95%
90 dias$ 0--

O que é Nexora (NEX)

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Nexora (NEX)

Previsão de preço do Nexora (em USD)

Quanto valerá Nexora (NEX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Nexora (NEX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Nexora.

Confira a previsão de preço de Nexora agora!

NEX para moedas locais

Tokenomics de Nexora (NEX)

Compreender a tokenomics de Nexora (NEX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NEX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Nexora (NEX)

Quanto vale hoje o Nexora (NEX)?
O preço ao vivo de NEX em USD é 0.243997 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NEX para USD?
O preço atual de NEX para USD é $ 0.243997. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Nexora?
A capitalização de mercado de NEX é $ 13.65M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NEX?
O fornecimento circulante de NEX é de 56.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NEX?
NEX atingiu um preço máximo histórico de 0.405217 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NEX?
NEX atingiu um preço minímo histórico de 0.235085 USD.
Qual é o volume de negociação de NEX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NEX é -- USD.
NEX vai subir ainda este ano?
NEX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NEX para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$111,635.74
$3,935.49
$0.05368
$194.57
$8.8155
$3,935.49
$111,635.74
$194.57
$2.5453
$0.19843
