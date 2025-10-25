O que é Modulr (EMDR)

Modulr ($eMDR) is the first decentralized operating system (deOS) designed for on-chain robotics applications, enabling a modular, interoperable ecosystem for robotics, AI, and connected devices. Powered by a unique Proof-of-Utility (PoU) model, Modulr incentivizes real, valuable work while providing developers the infrastructure to launch co-chains, access compute and storage resources, and build modular services. By bridging blockchain and robotics, Modulr establishes the foundational layer for the emerging robotics-enabled economy. Modulr ($eMDR) is the first decentralized operating system (deOS) designed for on-chain robotics applications, enabling a modular, interoperable ecosystem for robotics, AI, and connected devices. Powered by a unique Proof-of-Utility (PoU) model, Modulr incentivizes real, valuable work while providing developers the infrastructure to launch co-chains, access compute and storage resources, and build modular services. By bridging blockchain and robotics, Modulr establishes the foundational layer for the emerging robotics-enabled economy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Modulr (EMDR) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Modulr (em USD)

Quanto valerá Modulr (EMDR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Modulr (EMDR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Modulr.

Confira a previsão de preço de Modulr agora!

EMDR para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Modulr (EMDR)

Compreender a tokenomics de Modulr (EMDR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EMDR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Modulr (EMDR) Quanto vale hoje o Modulr (EMDR)? O preço ao vivo de EMDR em USD é 10.59 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de EMDR para USD? $ 10.59 . Confira o O preço atual de EMDR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Modulr? A capitalização de mercado de EMDR é $ 7.52M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de EMDR? O fornecimento circulante de EMDR é de 710.04K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EMDR? EMDR atingiu um preço máximo histórico de 80.59 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EMDR? EMDR atingiu um preço minímo histórico de 3.24 USD . Qual é o volume de negociação de EMDR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EMDR é -- USD . EMDR vai subir ainda este ano? EMDR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EMDR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Modulr (EMDR)