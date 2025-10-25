Informações de preço de mirrorstage (MS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.0016399$ 0.0016399 $ 0.0016399 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.20% Alteração de Preço (1D) +8.93% Variação de Preço (7d) +4.57% Variação de Preço (7d) +4.57%

O preço em tempo real de mirrorstage (MS) é --. Nas últimas 24 horas, MS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MS é $ 0.0016399, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MS variou +0.20% na última hora, +8.93% nas últimas 24 horas e +4.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de mirrorstage (MS)

Capitalização de mercado $ 299.12K$ 299.12K $ 299.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 299.12K$ 299.12K $ 299.12K Fornecimento Circulante 999.67M 999.67M 999.67M Fornecimento total 999,667,987.155149 999,667,987.155149 999,667,987.155149

A capitalização de mercado atual de mirrorstage é $ 299.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MS é 999.67M, com um fornecimento total de 999667987.155149. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 299.12K.