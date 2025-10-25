Informações de preço de Mintify (MINT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00115171 $ 0.00115171 $ 0.00115171 Mínimo 24h $ 0.00136788 $ 0.00136788 $ 0.00136788 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00115171$ 0.00115171 $ 0.00115171 Máximo 24h $ 0.00136788$ 0.00136788 $ 0.00136788 Máximo histórico $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 Menor preço $ 0.00115171$ 0.00115171 $ 0.00115171 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) -15.29% Variação de Preço (7d) -43.68% Variação de Preço (7d) -43.68%

O preço em tempo real de Mintify (MINT) é $0.00115591. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre a mínima de $ 0.00115171 e a máxima de $ 0.00136788, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MINT é $ 0.059905, enquanto o mais baixo é $ 0.00115171.

Em termos de desempenho de curto prazo, MINT variou +0.08% na última hora, -15.29% nas últimas 24 horas e -43.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mintify (MINT)

Capitalização de mercado $ 567.30K$ 567.30K $ 567.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Fornecimento Circulante 490.78M 490.78M 490.78M Fornecimento total 999,995,238.9474283 999,995,238.9474283 999,995,238.9474283

A capitalização de mercado atual de Mintify é $ 567.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MINT é 490.78M, com um fornecimento total de 999995238.9474283. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.16M.