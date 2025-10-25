Informações de preço de MightFly (MIGHTFLY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) +7.47% Variação de Preço (7d) +2.48% Variação de Preço (7d) +2.48%

O preço em tempo real de MightFly (MIGHTFLY) é --. Nas últimas 24 horas, MIGHTFLY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MIGHTFLY é $ 0.00586293, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MIGHTFLY variou -0.42% na última hora, +7.47% nas últimas 24 horas e +2.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MightFly (MIGHTFLY)

Capitalização de mercado $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K Fornecimento Circulante 999.87M 999.87M 999.87M Fornecimento total 999,865,890.374383 999,865,890.374383 999,865,890.374383

A capitalização de mercado atual de MightFly é $ 20.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIGHTFLY é 999.87M, com um fornecimento total de 999865890.374383. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.17K.