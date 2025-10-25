Informações de preço de Meter Stable (MTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.477786 $ 0.477786 $ 0.477786 Mínimo 24h $ 0.530088 $ 0.530088 $ 0.530088 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.477786$ 0.477786 $ 0.477786 Máximo 24h $ 0.530088$ 0.530088 $ 0.530088 Máximo histórico $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Menor preço $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) -9.51% Variação de Preço (7d) +2.48% Variação de Preço (7d) +2.48%

O preço em tempo real de Meter Stable (MTR) é $0.479018. Nas últimas 24 horas, MTR foi negociado entre a mínima de $ 0.477786 e a máxima de $ 0.530088, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MTR é $ 32.69, enquanto o mais baixo é $ 0.181504.

Em termos de desempenho de curto prazo, MTR variou +0.04% na última hora, -9.51% nas últimas 24 horas e +2.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Meter Stable (MTR)

Capitalização de mercado $ 187.64K$ 187.64K $ 187.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 187.64K$ 187.64K $ 187.64K Fornecimento Circulante 391.72K 391.72K 391.72K Fornecimento total 391,721.0 391,721.0 391,721.0

A capitalização de mercado atual de Meter Stable é $ 187.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MTR é 391.72K, com um fornecimento total de 391721.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 187.64K.