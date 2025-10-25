O que é Memerot (MEMEROT)

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we've designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Memerot (MEMEROT) Quanto vale hoje o Memerot (MEMEROT)? O preço ao vivo de MEMEROT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MEMEROT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MEMEROT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Memerot? A capitalização de mercado de MEMEROT é $ 116.64K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MEMEROT? O fornecimento circulante de MEMEROT é de 722.60M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MEMEROT? MEMEROT atingiu um preço máximo histórico de 0.00109721 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MEMEROT? MEMEROT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MEMEROT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MEMEROT é -- USD . MEMEROT vai subir ainda este ano? MEMEROT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MEMEROT para uma análise mais detalhada.

