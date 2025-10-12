Tokenomics de LILLY ($LILLY)
Tokenomics e análise de preços de LILLY ($LILLY)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de LILLY ($LILLY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre LILLY ($LILLY)
Lilly is a cat themed memecoin on the Hyperliquid EVM, it was launched through LiquidLaunch and was the first Lilly to be created and bonded there. Lilly was the cat of the cofounder of Liquidlaunch, Josh. The pure purpose of Lilly is vibing and rewarding our community while driving attention to especially the Hyperliquid EVM. We are running meme, raid, art etc. contests as seens on our socials to consistently build our community and reach.
Tokenomics de LILLY ($LILLY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de LILLY ($LILLY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens $LILLY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens $LILLY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do $LILLY, explore o preço em tempo real do token $LILLY!
Previsão de preço de $LILLY
Quer saber para onde o $LILLY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do $LILLY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
