Informações de preço de likes (LIKES) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.06% Alteração de Preço (1D) -11.57% Variação de Preço (7d) -21.30% Variação de Preço (7d) -21.30%

O preço em tempo real de likes (LIKES) é --. Nas últimas 24 horas, LIKES foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIKES é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIKES variou -0.06% na última hora, -11.57% nas últimas 24 horas e -21.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de likes (LIKES)

Capitalização de mercado $ 437.63K$ 437.63K $ 437.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 643.57K$ 643.57K $ 643.57K Fornecimento Circulante 68.00B 68.00B 68.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de likes é $ 437.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIKES é 68.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 643.57K.