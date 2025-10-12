Tokenomics de Introvert Coin (INTROVERT)
$INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns.
Tokenomics de Introvert Coin (INTROVERT): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Introvert Coin (INTROVERT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens INTROVERT que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens INTROVERT podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Previsão de preço de INTROVERT
