O preço ao vivo de Interactively hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $IXLY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $IXLY facilmente na MEXC agora.

Mais sobre $IXLY

Informações sobre preços de $IXLY

Site oficial do $IXLY

Tokenomics de $IXLY

Previsão de preço de $IXLY

Logo de Interactively

Preço de Interactively ($IXLY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 $IXLY para USD

--
----
0.00%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de Interactively ($IXLY)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:47:40 (UTC+8)

Informações de preço de Interactively ($IXLY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-7.64%

-7.64%

O preço em tempo real de Interactively ($IXLY) é --. Nas últimas 24 horas, $IXLY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $IXLY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $IXLY variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -7.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Interactively ($IXLY)

A capitalização de mercado atual de Interactively é $ 16.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $IXLY é 998.72M, com um fornecimento total de 998716990.3995569. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.95K.

Histórico de preços de Interactively ($IXLY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Interactively em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Interactively em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Interactively em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Interactively em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-43.75%
60 dias$ 0-41.75%
90 dias$ 0--

O que é Interactively ($IXLY)

Join the movement building the decentralized future of interactive content — where every interaction fuels innovation, rewards, and ownership. With $IXLY, we’re expanding this vision into Web3 — laying the foundation for a decentralized ecosystem where creators, contributors, and users are all aligned through transparent, on-chain incentives.

$IXLY: Official Token of Interactively

The next-gen interactive product demo platform. Build product-perfect demos with CRM-grade analytics. All-in-one platform for creating, sharing, and tracking interactive product demos.

Build. Share. Own. The future of interactive content starts here.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Interactively ($IXLY)

Site oficial

Previsão de preço do Interactively (em USD)

Quanto valerá Interactively ($IXLY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Interactively ($IXLY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Interactively.

Confira a previsão de preço de Interactively agora!

$IXLY para moedas locais

Tokenomics de Interactively ($IXLY)

Compreender a tokenomics de Interactively ($IXLY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $IXLY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Interactively ($IXLY)

Quanto vale hoje o Interactively ($IXLY)?
O preço ao vivo de $IXLY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de $IXLY para USD?
O preço atual de $IXLY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Interactively?
A capitalização de mercado de $IXLY é $ 16.95K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de $IXLY?
O fornecimento circulante de $IXLY é de 998.72M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $IXLY?
$IXLY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $IXLY?
$IXLY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de $IXLY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $IXLY é -- USD.
$IXLY vai subir ainda este ano?
$IXLY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $IXLY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:47:40 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Interactively ($IXLY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

