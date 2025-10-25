Informações de preço de Idle Network (IDLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01086454 Máximo 24h $ 0.01173836 Máximo histórico $ 1.74 Menor preço $ 0.00144241 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) -6.26% Variação de Preço (7d) -51.93%

O preço em tempo real de Idle Network (IDLE) é $0.01093754. Nas últimas 24 horas, IDLE foi negociado entre a mínima de $ 0.01086454 e a máxima de $ 0.01173836, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IDLE é $ 1.74, enquanto o mais baixo é $ 0.00144241.

Em termos de desempenho de curto prazo, IDLE variou -0.01% na última hora, -6.26% nas últimas 24 horas e -51.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Idle Network (IDLE)

Capitalização de mercado $ 812.70K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M Fornecimento Circulante 74.30M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Idle Network é $ 812.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IDLE é 74.30M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.