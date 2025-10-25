Informações de preço de Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.07 $ 1.07 $ 1.07 Mínimo 24h $ 1.083 $ 1.083 $ 1.083 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 Máximo 24h $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Máximo histórico $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Menor preço $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 Variação de Preço (1h) -0.17% Alteração de Preço (1D) -0.11% Variação de Preço (7d) -0.25% Variação de Preço (7d) -0.25%

O preço em tempo real de Hyperbeat USDT (HBUSDT) é $1.078. Nas últimas 24 horas, HBUSDT foi negociado entre a mínima de $ 1.07 e a máxima de $ 1.083, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HBUSDT é $ 1.27, enquanto o mais baixo é $ 0.701228.

Em termos de desempenho de curto prazo, HBUSDT variou -0.17% na última hora, -0.11% nas últimas 24 horas e -0.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Capitalização de mercado $ 127.68M$ 127.68M $ 127.68M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 127.68M$ 127.68M $ 127.68M Fornecimento Circulante 118.45M 118.45M 118.45M Fornecimento total 118,446,404.8699608 118,446,404.8699608 118,446,404.8699608

A capitalização de mercado atual de Hyperbeat USDT é $ 127.68M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HBUSDT é 118.45M, com um fornecimento total de 118446404.8699608. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 127.68M.