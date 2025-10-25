Informações de preço de Hype Sphere (SPHERE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002598 Mínimo 24h $ 0.00002729 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.00062285 Menor preço $ 0.00002098 Variação de Preço (1h) +0.14% Alteração de Preço (1D) +1.45% Variação de Preço (7d) -4.98%

O preço em tempo real de Hype Sphere (SPHERE) é $0.00002723. Nas últimas 24 horas, SPHERE foi negociado entre a mínima de $ 0.00002598 e a máxima de $ 0.00002729, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPHERE é $ 0.00062285, enquanto o mais baixo é $ 0.00002098.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPHERE variou +0.14% na última hora, +1.45% nas últimas 24 horas e -4.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hype Sphere (SPHERE)

Capitalização de mercado $ 27.23K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.23K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hype Sphere é $ 27.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPHERE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.23K.