Informações de preço de Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.996572 Máximo 24h $ 0.998821 Máximo histórico $ 1.019 Menor preço $ 0.976486 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +0.19% Variação de Preço (7d) +0.03%

O preço em tempo real de Hydrated Dollar (HOLLAR) é $0.99853. Nas últimas 24 horas, HOLLAR foi negociado entre a mínima de $ 0.996572 e a máxima de $ 0.998821, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HOLLAR é $ 1.019, enquanto o mais baixo é $ 0.976486.

Em termos de desempenho de curto prazo, HOLLAR variou +0.00% na última hora, +0.19% nas últimas 24 horas e +0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hydrated Dollar (HOLLAR)

Capitalização de mercado $ 3.46M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.46M Fornecimento Circulante 3.46M Fornecimento total 3,464,592.0

A capitalização de mercado atual de Hydrated Dollar é $ 3.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOLLAR é 3.46M, com um fornecimento total de 3464592.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.46M.