O que é GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects. At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure. The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy. Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth. But the vision for Guano extends far beyond staking. Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GUANO (GUANO) Quanto vale hoje o GUANO (GUANO)? O preço ao vivo de GUANO em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GUANO para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de GUANO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GUANO? A capitalização de mercado de GUANO é $ 123.78K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GUANO? O fornecimento circulante de GUANO é de 706.49M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GUANO? GUANO atingiu um preço máximo histórico de 0.00103775 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GUANO? GUANO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de GUANO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GUANO é -- USD . GUANO vai subir ainda este ano? GUANO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GUANO para uma análise mais detalhada.

