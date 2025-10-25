O que é GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers. The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation. The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity. GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

Recurso de GPUAI (GPUAI) Site oficial

Tokenomics de GPUAI (GPUAI)

Compreender a tokenomics de GPUAI (GPUAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GPUAI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GPUAI (GPUAI) Quanto vale hoje o GPUAI (GPUAI)? O preço ao vivo de GPUAI em USD é 0.00721064 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GPUAI para USD? $ 0.00721064 . Confira o O preço atual de GPUAI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GPUAI? A capitalização de mercado de GPUAI é $ 443.36K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GPUAI? O fornecimento circulante de GPUAI é de 61.50M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GPUAI? GPUAI atingiu um preço máximo histórico de 0.6198 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GPUAI? GPUAI atingiu um preço minímo histórico de 0.00437792 USD . Qual é o volume de negociação de GPUAI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GPUAI é -- USD . GPUAI vai subir ainda este ano? GPUAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GPUAI para uma análise mais detalhada.

