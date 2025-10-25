O que é FLIP (FLIP)

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure. What you can do on FLIPgo: - Stream or watch live content - Earn, tip, spend, and trade tokens - View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation - Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live - Create public vaults and showcase your strategy on-stream - Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards - Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM - Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life $FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure. What you can do on FLIPgo: Stream or watch live content

Earn, tip, spend, and trade tokens

View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation

Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live

Create public vaults and showcase your strategy on-stream

Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards

Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM

Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de FLIP (FLIP) Site oficial

Previsão de preço do FLIP (em USD)

Quanto valerá FLIP (FLIP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em FLIP (FLIP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para FLIP.

Confira a previsão de preço de FLIP agora!

FLIP para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de FLIP (FLIP)

Compreender a tokenomics de FLIP (FLIP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FLIP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FLIP (FLIP) Quanto vale hoje o FLIP (FLIP)? O preço ao vivo de FLIP em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FLIP para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FLIP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de FLIP? A capitalização de mercado de FLIP é $ 744.65K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FLIP? O fornecimento circulante de FLIP é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FLIP? FLIP atingiu um preço máximo histórico de 0.00424548 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FLIP? FLIP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FLIP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FLIP é -- USD . FLIP vai subir ainda este ano? FLIP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FLIP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o FLIP (FLIP)