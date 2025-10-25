Informações de preço de Evil Larry (LARRY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00591767 $ 0.00591767 $ 0.00591767 Mínimo 24h $ 0.00631874 $ 0.00631874 $ 0.00631874 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00591767$ 0.00591767 $ 0.00591767 Máximo 24h $ 0.00631874$ 0.00631874 $ 0.00631874 Máximo histórico $ 0.088823$ 0.088823 $ 0.088823 Menor preço $ 0.00155563$ 0.00155563 $ 0.00155563 Variação de Preço (1h) -0.72% Alteração de Preço (1D) +0.21% Variação de Preço (7d) -20.34% Variação de Preço (7d) -20.34%

O preço em tempo real de Evil Larry (LARRY) é $0.00601671. Nas últimas 24 horas, LARRY foi negociado entre a mínima de $ 0.00591767 e a máxima de $ 0.00631874, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LARRY é $ 0.088823, enquanto o mais baixo é $ 0.00155563.

Em termos de desempenho de curto prazo, LARRY variou -0.72% na última hora, +0.21% nas últimas 24 horas e -20.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Evil Larry (LARRY)

Capitalização de mercado $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Fornecimento Circulante 998.50M 998.50M 998.50M Fornecimento total 998,495,825.446104 998,495,825.446104 998,495,825.446104

A capitalização de mercado atual de Evil Larry é $ 6.02M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LARRY é 998.50M, com um fornecimento total de 998495825.446104. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.02M.