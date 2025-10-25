Informações de preço de Dvision Network (DVI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00455225 $ 0.00455225 $ 0.00455225 Mínimo 24h $ 0.00477216 $ 0.00477216 $ 0.00477216 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00455225$ 0.00455225 $ 0.00455225 Máximo 24h $ 0.00477216$ 0.00477216 $ 0.00477216 Máximo histórico $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Menor preço $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 Variação de Preço (1h) -0.14% Alteração de Preço (1D) -3.76% Variação de Preço (7d) +2.35% Variação de Preço (7d) +2.35%

O preço em tempo real de Dvision Network (DVI) é $0.00459175. Nas últimas 24 horas, DVI foi negociado entre a mínima de $ 0.00455225 e a máxima de $ 0.00477216, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DVI é $ 3.05, enquanto o mais baixo é $ 0.00415325.

Em termos de desempenho de curto prazo, DVI variou -0.14% na última hora, -3.76% nas últimas 24 horas e +2.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dvision Network (DVI)

Capitalização de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M Fornecimento Circulante 246.77M 246.77M 246.77M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dvision Network é $ 1.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DVI é 246.77M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.59M.