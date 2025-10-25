Informações de preço de Doll Face (DOLL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.30% Alteração de Preço (1D) -25.55% Variação de Preço (7d) -33.09% Variação de Preço (7d) -33.09%

O preço em tempo real de Doll Face (DOLL) é --. Nas últimas 24 horas, DOLL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOLL é $ 0.00248624, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOLL variou +0.30% na última hora, -25.55% nas últimas 24 horas e -33.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Doll Face (DOLL)

Capitalização de mercado $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

