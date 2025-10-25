Informações de preço de Docker (DOCKERZXBT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00477445 $ 0.00477445 $ 0.00477445 Mínimo 24h $ 0.00795261 $ 0.00795261 $ 0.00795261 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00477445$ 0.00477445 $ 0.00477445 Máximo 24h $ 0.00795261$ 0.00795261 $ 0.00795261 Máximo histórico $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.25% Alteração de Preço (1D) -27.07% Variação de Preço (7d) -21.42% Variação de Preço (7d) -21.42%

O preço em tempo real de Docker (DOCKERZXBT) é $0.0052471. Nas últimas 24 horas, DOCKERZXBT foi negociado entre a mínima de $ 0.00477445 e a máxima de $ 0.00795261, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOCKERZXBT é $ 0.00981968, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOCKERZXBT variou +0.25% na última hora, -27.07% nas últimas 24 horas e -21.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Docker (DOCKERZXBT)

Capitalização de mercado $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Fornecimento Circulante 972.14M 972.14M 972.14M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Docker é $ 5.10M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOCKERZXBT é 972.14M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.25M.