Informações de preço de DLMM (DLMM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.07% Alteração de Preço (1D) -6.91% Variação de Preço (7d) -16.96% Variação de Preço (7d) -16.96%

O preço em tempo real de DLMM (DLMM) é --. Nas últimas 24 horas, DLMM foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DLMM é $ 0.00177886, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DLMM variou -0.07% na última hora, -6.91% nas últimas 24 horas e -16.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DLMM (DLMM)

Capitalização de mercado $ 554.77K$ 554.77K $ 554.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 623.70K$ 623.70K $ 623.70K Fornecimento Circulante 780.77M 780.77M 780.77M Fornecimento total 877,770,118.266934 877,770,118.266934 877,770,118.266934

A capitalização de mercado atual de DLMM é $ 554.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DLMM é 780.77M, com um fornecimento total de 877770118.266934. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 623.70K.