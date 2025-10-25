Informações de preço de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 197.88 $ 197.88 $ 197.88 Mínimo 24h $ 202.97 $ 202.97 $ 202.97 Máximo 24h Mínimo 24h $ 197.88$ 197.88 $ 197.88 Máximo 24h $ 202.97$ 202.97 $ 202.97 Máximo histórico $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Menor preço $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Variação de Preço (1h) -0.11% Alteração de Preço (1D) +1.27% Variação de Preço (7d) -1.37% Variação de Preço (7d) -1.37%

O preço em tempo real de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) é $202.73. Nas últimas 24 horas, DFDVSOL foi negociado entre a mínima de $ 197.88 e a máxima de $ 202.97, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DFDVSOL é $ 259.77, enquanto o mais baixo é $ 150.48.

Em termos de desempenho de curto prazo, DFDVSOL variou -0.11% na última hora, +1.27% nas últimas 24 horas e -1.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Capitalização de mercado $ 116.03M$ 116.03M $ 116.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.03M$ 116.03M $ 116.03M Fornecimento Circulante 572.34K 572.34K 572.34K Fornecimento total 572,342.863835847 572,342.863835847 572,342.863835847

A capitalização de mercado atual de DFDV Staked SOL é $ 116.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DFDVSOL é 572.34K, com um fornecimento total de 572342.863835847. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.03M.