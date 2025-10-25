Informações de preço de Dark Eclipse (DARK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00233422 Máximo 24h $ 0.00420279 Máximo histórico $ 0.04480236 Menor preço $ 0.00116023 Variação de Preço (1h) +8.77% Alteração de Preço (1D) +11.19% Variação de Preço (7d) +136.27%

O preço em tempo real de Dark Eclipse (DARK) é $0.00311518. Nas últimas 24 horas, DARK foi negociado entre a mínima de $ 0.00233422 e a máxima de $ 0.00420279, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DARK é $ 0.04480236, enquanto o mais baixo é $ 0.00116023.

Em termos de desempenho de curto prazo, DARK variou +8.77% na última hora, +11.19% nas últimas 24 horas e +136.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dark Eclipse (DARK)

Capitalização de mercado $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,957,849.0 999,957,849.0 999,957,849.0

A capitalização de mercado atual de Dark Eclipse é $ 3.17M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DARK é 999.96M, com um fornecimento total de 999957849.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.17M.