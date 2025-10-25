O que é Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain. Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Crypto Twitter (CT) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Crypto Twitter (em USD)

Quanto valerá Crypto Twitter (CT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Crypto Twitter (CT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Crypto Twitter.

Confira a previsão de preço de Crypto Twitter agora!

CT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Crypto Twitter (CT)

Compreender a tokenomics de Crypto Twitter (CT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Crypto Twitter (CT) Quanto vale hoje o Crypto Twitter (CT)? O preço ao vivo de CT em USD é 0.000033 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CT para USD? $ 0.000033 . Confira o O preço atual de CT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Crypto Twitter? A capitalização de mercado de CT é $ 30.14K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CT? O fornecimento circulante de CT é de 913.19M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CT? CT atingiu um preço máximo histórico de 0.002489 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CT? CT atingiu um preço minímo histórico de 0.0000207 USD . Qual é o volume de negociação de CT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CT é -- USD . CT vai subir ainda este ano? CT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Crypto Twitter (CT)