Informações de preço de Cryowar (CWAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00130665 Máximo 24h $ 0.00136796 Máximo histórico $ 6.29 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.03% Alteração de Preço (1D) +4.39% Variação de Preço (7d) +3.10%

O preço em tempo real de Cryowar (CWAR) é $0.00136444. Nas últimas 24 horas, CWAR foi negociado entre a mínima de $ 0.00130665 e a máxima de $ 0.00136796, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CWAR é $ 6.29, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CWAR variou -0.03% na última hora, +4.39% nas últimas 24 horas e +3.10% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cryowar (CWAR)

Capitalização de mercado $ 411.18K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.36M Fornecimento Circulante 301.36M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cryowar é $ 411.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CWAR é 301.36M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.36M.