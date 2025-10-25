Informações de preço de Concilium (CONCILIUM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Mínimo 24h $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Máximo 24h $ 3.86$ 3.86 $ 3.86 Máximo histórico $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Menor preço $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Variação de Preço (1h) -0.55% Alteração de Preço (1D) -5.18% Variação de Preço (7d) -5.64% Variação de Preço (7d) -5.64%

O preço em tempo real de Concilium (CONCILIUM) é $3.66. Nas últimas 24 horas, CONCILIUM foi negociado entre a mínima de $ 3.61 e a máxima de $ 3.86, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CONCILIUM é $ 5.57, enquanto o mais baixo é $ 1.16.

Em termos de desempenho de curto prazo, CONCILIUM variou -0.55% na última hora, -5.18% nas últimas 24 horas e -5.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Concilium (CONCILIUM)

Capitalização de mercado $ 17.82M$ 17.82M $ 17.82M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.28M$ 18.28M $ 18.28M Fornecimento Circulante 4.88M 4.88M 4.88M Fornecimento total 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

A capitalização de mercado atual de Concilium é $ 17.82M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CONCILIUM é 4.88M, com um fornecimento total de 4999999.999999373. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.28M.