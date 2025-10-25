Informações de preço de Compound USDC (CUSDC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02518632 $ 0.02518632 $ 0.02518632 Mínimo 24h $ 0.02527366 $ 0.02527366 $ 0.02527366 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02518632$ 0.02518632 $ 0.02518632 Máximo 24h $ 0.02527366$ 0.02527366 $ 0.02527366 Máximo histórico $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Menor preço $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.01% Variação de Preço (7d) +0.06% Variação de Preço (7d) +0.06%

O preço em tempo real de Compound USDC (CUSDC) é $0.02524992. Nas últimas 24 horas, CUSDC foi negociado entre a mínima de $ 0.02518632 e a máxima de $ 0.02527366, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CUSDC é $ 0.220912, enquanto o mais baixo é $ 0.00620705.

Em termos de desempenho de curto prazo, CUSDC variou +0.01% na última hora, +0.01% nas últimas 24 horas e +0.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Compound USDC (CUSDC)

Capitalização de mercado $ 31.77M$ 31.77M $ 31.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.77M$ 31.77M $ 31.77M Fornecimento Circulante 1.26B 1.26B 1.26B Fornecimento total 1,258,120,340.97888 1,258,120,340.97888 1,258,120,340.97888

A capitalização de mercado atual de Compound USDC é $ 31.77M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CUSDC é 1.26B, com um fornecimento total de 1258120340.97888. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.77M.