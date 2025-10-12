Tokenomics de Coin (COINS)
Tokenomics e análise de preços de Coin (COINS)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Coin (COINS), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Coin (COINS)
Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.
Tokenomics de Coin (COINS): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Coin (COINS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens COINS que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens COINS podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do COINS, explore o preço em tempo real do token COINS!
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
