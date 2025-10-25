O que é CODE (CODE)

Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CODE (CODE) Quanto vale hoje o CODE (CODE)? O preço ao vivo de CODE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CODE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CODE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CODE? A capitalização de mercado de CODE é $ 10.37K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CODE? O fornecimento circulante de CODE é de 19.78M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CODE? CODE atingiu um preço máximo histórico de 0.01376831 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CODE? CODE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CODE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CODE é -- USD . CODE vai subir ainda este ano? CODE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CODE para uma análise mais detalhada.

