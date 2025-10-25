Informações de preço de Chatrix (CRX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -3.70% Alteração de Preço (1D) +3.17% Variação de Preço (7d) +18.65%

O preço em tempo real de Chatrix (CRX) é --. Nas últimas 24 horas, CRX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRX é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRX variou -3.70% na última hora, +3.17% nas últimas 24 horas e +18.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Chatrix (CRX)

Capitalização de mercado $ 36.85K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.53K Fornecimento Circulante 758.68M Fornecimento total 875,497,038.3371427

A capitalização de mercado atual de Chatrix é $ 36.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRX é 758.68M, com um fornecimento total de 875497038.3371427. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.53K.