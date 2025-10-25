Informações de preço de Capa (CAPA) (USD)

Mínimo 24h $ 0.00123198
Máximo 24h $ 0.00127348
Máximo histórico $ 0.02191833
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) -0.69%
Alteração de Preço (1D) +1.04%
Variação de Preço (7d) +12.27%

O preço em tempo real de Capa (CAPA) é $0.00125537. Nas últimas 24 horas, CAPA foi negociado entre a mínima de $ 0.00123198 e a máxima de $ 0.00127348, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CAPA é $ 0.02191833, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CAPA variou -0.69% na última hora, +1.04% nas últimas 24 horas e +12.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Capa (CAPA)

Capitalização de mercado $ 198.15K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 630.81K
Fornecimento Circulante 157.06M
Fornecimento total 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Capa é $ 198.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAPA é 157.06M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 630.81K.