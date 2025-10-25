O que é CaoCao (CAOCAO)

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era. CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the "Three Kingdoms Community." The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy. With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre CaoCao (CAOCAO) Quanto vale hoje o CaoCao (CAOCAO)? O preço ao vivo de CAOCAO em USD é 0.081559 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CAOCAO para USD? $ 0.081559 . Confira o O preço atual de CAOCAO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CaoCao? A capitalização de mercado de CAOCAO é $ 2.48M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CAOCAO? O fornecimento circulante de CAOCAO é de 30.39M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CAOCAO? CAOCAO atingiu um preço máximo histórico de 0.294909 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CAOCAO? CAOCAO atingiu um preço minímo histórico de 0.063527 USD . Qual é o volume de negociação de CAOCAO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CAOCAO é -- USD . CAOCAO vai subir ainda este ano? CAOCAO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CAOCAO para uma análise mais detalhada.

