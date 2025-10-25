Informações de preço de Caesar (CAESAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01070641 $ 0.01070641 $ 0.01070641 Mínimo 24h $ 0.01175262 $ 0.01175262 $ 0.01175262 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Máximo 24h $ 0.01175262$ 0.01175262 $ 0.01175262 Máximo histórico $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Menor preço $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 Variação de Preço (1h) -0.63% Alteração de Preço (1D) -3.18% Variação de Preço (7d) -1.55% Variação de Preço (7d) -1.55%

O preço em tempo real de Caesar (CAESAR) é $0.01110478. Nas últimas 24 horas, CAESAR foi negociado entre a mínima de $ 0.01070641 e a máxima de $ 0.01175262, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CAESAR é $ 0.02986281, enquanto o mais baixo é $ 0.00704573.

Em termos de desempenho de curto prazo, CAESAR variou -0.63% na última hora, -3.18% nas últimas 24 horas e -1.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Caesar (CAESAR)

Capitalização de mercado $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,913.5852084 999,999,913.5852084 999,999,913.5852084

A capitalização de mercado atual de Caesar é $ 11.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAESAR é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999913.5852084. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.13M.