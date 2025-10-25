Informações de preço de BYUSD (BYUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.820648 $ 0.820648 $ 0.820648 Mínimo 24h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.820648$ 0.820648 $ 0.820648 Máximo 24h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Máximo histórico $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Menor preço $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.02% Variação de Preço (7d) -0.03% Variação de Preço (7d) -0.03%

O preço em tempo real de BYUSD (BYUSD) é $0.999921. Nas últimas 24 horas, BYUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.820648 e a máxima de $ 1.004, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BYUSD é $ 1.5, enquanto o mais baixo é $ 0.502942.

Em termos de desempenho de curto prazo, BYUSD variou -0.00% na última hora, -0.02% nas últimas 24 horas e -0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BYUSD (BYUSD)

Capitalização de mercado $ 71.30M$ 71.30M $ 71.30M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.30M$ 71.30M $ 71.30M Fornecimento Circulante 71.31M 71.31M 71.31M Fornecimento total 71,307,421.226296 71,307,421.226296 71,307,421.226296

A capitalização de mercado atual de BYUSD é $ 71.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BYUSD é 71.31M, com um fornecimento total de 71307421.226296. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.30M.