Informações de preço de Bro (BRO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02086315$ 0.02086315 $ 0.02086315 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.26% Variação de Preço (7d) -99.32% Variação de Preço (7d) -99.32%

O preço em tempo real de Bro (BRO) é --. Nas últimas 24 horas, BRO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BRO é $ 0.02086315, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BRO variou -- na última hora, -1.26% nas últimas 24 horas e -99.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bro (BRO)

Capitalização de mercado $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bro é $ 5.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.56K.