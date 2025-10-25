O que é Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily "breaking of bread" rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Breaking Bread (BRBR)

Quanto vale hoje o Breaking Bread (BRBR)? O preço ao vivo de BRBR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.

Qual é o preço atual de BRBR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BRBR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.

Qual é a capitalização de mercado de Breaking Bread? A capitalização de mercado de BRBR é $ 74.71K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.

Qual é o fornecimento circulante de BRBR? O fornecimento circulante de BRBR é de 999.96M USD .

Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BRBR? BRBR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD .

Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BRBR? BRBR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD .

Qual é o volume de negociação de BRBR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BRBR é -- USD .

BRBR vai subir ainda este ano? BRBR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BRBR para uma análise mais detalhada.

