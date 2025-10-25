O preço ao vivo de Breaking Bread hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BRBR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BRBR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Breaking Bread hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BRBR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BRBR facilmente na MEXC agora.

Mais sobre BRBR

Informações sobre preços de BRBR

Site oficial do BRBR

Tokenomics de BRBR

Previsão de preço de BRBR

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Breaking Bread

Preço de Breaking Bread (BRBR)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 BRBR para USD

--
----
-15.90%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Breaking Bread (BRBR)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:03:35 (UTC+8)

Informações de preço de Breaking Bread (BRBR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.25%

-15.90%

-40.13%

-40.13%

O preço em tempo real de Breaking Bread (BRBR) é --. Nas últimas 24 horas, BRBR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BRBR é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BRBR variou -3.25% na última hora, -15.90% nas últimas 24 horas e -40.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Breaking Bread (BRBR)

$ 74.71K
$ 74.71K$ 74.71K

--
----

$ 74.71K
$ 74.71K$ 74.71K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,628.673119
999,956,628.673119 999,956,628.673119

A capitalização de mercado atual de Breaking Bread é $ 74.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRBR é 999.96M, com um fornecimento total de 999956628.673119. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.71K.

Histórico de preços de Breaking Bread (BRBR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Breaking Bread em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Breaking Bread em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Breaking Bread em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Breaking Bread em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-15.90%
30 dias$ 0-34.27%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Breaking Bread (BRBR)

Site oficial

Previsão de preço do Breaking Bread (em USD)

Quanto valerá Breaking Bread (BRBR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Breaking Bread (BRBR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Breaking Bread.

Confira a previsão de preço de Breaking Bread agora!

BRBR para moedas locais

Tokenomics de Breaking Bread (BRBR)

Compreender a tokenomics de Breaking Bread (BRBR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BRBR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Breaking Bread (BRBR)

Quanto vale hoje o Breaking Bread (BRBR)?
O preço ao vivo de BRBR em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BRBR para USD?
O preço atual de BRBR para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Breaking Bread?
A capitalização de mercado de BRBR é $ 74.71K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BRBR?
O fornecimento circulante de BRBR é de 999.96M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BRBR?
BRBR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BRBR?
BRBR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de BRBR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BRBR é -- USD.
BRBR vai subir ainda este ano?
BRBR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BRBR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:03:35 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Breaking Bread (BRBR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,514.20
$111,514.20$111,514.20

+1.33%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.09
$3,930.09$3,930.09

+1.05%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06160
$0.06160$0.06160

+70.16%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+2.45%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.3687
$8.3687$8.3687

-57.00%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.09
$3,930.09$3,930.09

+1.05%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,514.20
$111,514.20$111,514.20

+1.33%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+2.45%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5430
$2.5430$2.5430

+2.54%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19812
$0.19812$0.19812

+1.64%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.2500
$0.2500$0.2500

+900.00%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004102
$0.0000000000000000004102$0.0000000000000000004102

+1,747.74%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0006062
$0.0006062$0.0006062

+740.77%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3446
$0.3446$0.3446

+244.60%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2749
$0.2749$0.2749

+174.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$222.99
$222.99$222.99

+146.28%