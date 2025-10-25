Informações de preço de BONGO CAT (BONGO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.142768$ 0.142768 $ 0.142768 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) -0.38% Variação de Preço (7d) +14.91% Variação de Preço (7d) +14.91%

O preço em tempo real de BONGO CAT (BONGO) é --. Nas últimas 24 horas, BONGO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BONGO é $ 0.142768, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BONGO variou -0.05% na última hora, -0.38% nas últimas 24 horas e +14.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BONGO CAT (BONGO)

Capitalização de mercado $ 116.01K$ 116.01K $ 116.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.01K$ 116.01K $ 116.01K Fornecimento Circulante 999.70M 999.70M 999.70M Fornecimento total 999,695,227.7087615 999,695,227.7087615 999,695,227.7087615

A capitalização de mercado atual de BONGO CAT é $ 116.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BONGO é 999.70M, com um fornecimento total de 999695227.7087615. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.01K.