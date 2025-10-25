Informações de preço de BNBGUY (BNBGUY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.09% Alteração de Preço (1D) -1.48% Variação de Preço (7d) -19.17% Variação de Preço (7d) -19.17%

O preço em tempo real de BNBGUY (BNBGUY) é --. Nas últimas 24 horas, BNBGUY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BNBGUY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BNBGUY variou -1.09% na última hora, -1.48% nas últimas 24 horas e -19.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BNBGUY (BNBGUY)

Capitalização de mercado $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Fornecimento Circulante 953.10M 953.10M 953.10M Fornecimento total 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

A capitalização de mercado atual de BNBGUY é $ 19.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNBGUY é 953.10M, com um fornecimento total de 953096958.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.77K.